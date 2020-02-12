القوات المسلحة السودانية تسهم في تخفيف أزمة المواصلات

إسهاماً في تخفيف أزمة المواصلات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنيين بشرائحهم المختلفة أصدرت هيئة الأركان توجهات لإدارة النقل لترحيل المواطنيين مجانا داخل ولاية الخرطوم بواسطة بصات الترحيل المركزي للقوات المسلحة عبر الخطوط المعروفة في الخرطوم والخرطوم بحري وأمدرمان .. وجدت الخطوة صدي طيبا لدي جموع المواطنيين في مواقع انتظار المواصلات .

فيما أشار العميد الركن عمادالدين ميرغني هاشم مدير إدارة النقل إلي توظيف كل عربات أسطول الترحيل المركزي إنفاذا لتوجيهات القيادة بتسخيرها لخدمة المواطنيين ومساعدتهم و المساهمة في حل ضائقة المواصلات .

الخرطوم 12-2-2020م(سونا)

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