تقرير للجان المركزية بالتجارة لحل ازمة الخبز والدقيق

استعرضت الاستاذة مني قرشي مديرة مكتب وزير الصناعة والتجارة تقرير جهود اللجان المركزية ولجان حل ازمة الخبز والدقيق بالوزارة .

وارجع تقرير اللجان الذي قدمته مديرة المكتب فى المؤتمر الصحفى لوزير الصناعة والتجارة اليوم ،اسباب تفاقم الازمة لعدة اسباب منها المحروقات والفساد خلال النظام البائد ومشاكل المطاحن وتوفر السيولة بصورة عامة.

وكشف التقرير عن حصص توزيع الدقيق اليومي المدعوم على مخابز البلاد التي يبلغ عددها 13670 حيث يوزع بالخرطوم الحصة الاكبر 46640 جوال , وتليها الجزيرة 10700جوال , وبينما يوزع على مخابز غرب دارفور اقل حصة 30 جوال فقط .

واعلنت عن اعادة توزيع الدقيق على المخابز بالخرطوم و الولايات بعد اعادة حصرها عبر لجان خاصة خلال الاسبوع المقبل .

وكشف التقرير عن توزيع الدقيق اليومي , كالاتي الخرطوم 46,640 جوال , الجزيرة 10,700جوال , نهر النيل 7,728جوال , جنوب دارفور 6,197 ج والبحر الاحمر 4,400 جوال, القضارف 4,260 جوال, كسلا 3,570 جوال , شمال كردفان 3,225 جوال , شرق دارفور 2,700 جوال , النيل الابيض 2,515 جوال , النيل الازرق 2,412 جوال , الشمالية 2,310 جوال , سنار 1,800جوال , غرب كردفان 1,433جوال , جنوب كردفان 1,250جوال , شمال دارفور 1,130جوال , وسط دارفور 600 جوال , غرب دارفور 30 جوال فقط.

وفصل التقرير مشاكل الخبز في السودان لمشاكل لوجستية متمثلة فى مشاكل لوجستية وعدم توفر القمح ترحيله بالاضافة الى تعطل عدد من المطاحن والافران عن العمل و عدم توفر غاز الافران اضافة الى مشاكل متعمدة كتهريب الدقيق المدعوم لدول الجوار وبيع الدقيق المدعوم للاغراض التجارية بجانب تعطيل منظومة التوزيع وضعف منظومة الرقابة والتحكم بالاضافة الى اضراب عمال المطاحن و اصحاب الافران.

واقترح التقرير حلول عاجلة للدقيق والخبز في السودان من خلال توفير التمويل للقمح المستورد وحل مشاكل توقف المطاحن وحل مشاكل تسعيرة الخبز والتشديد على مراقبة انسياب خدمة التوزيع من المصدر الى منافذ الخدمة مع توفير الكميات الكافية للدقيق في كل مخبز وحث المخابز على العمل لورديات اضافية بالاضافة الى احكام الرقابة الامنية والشعبية على عملية توزيع وصناعة الخبز.

واشار التقرير الى الحلول الاستراتيجية بانشاء المنظومة الالكترونية القومية لمتابعة الدقيق وسن القوانين والتشريعات الرادعة لمحاربة التلاعب في السلعة مع تفعيل المطاحن الولائية لدخولها في صناعة الدقيق بجانب تفعيل المخزون الاستراتيجي للقمح والدقيق وزيادة رقعة زراعة القمح في السودان الى جانب فصل المخابز التجارية عن المخابز المدعومة وانشاء مخابز مركزية ذات طاقة انتاجية عالية.

الخرطوم 12-2-2020م(سونا)

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