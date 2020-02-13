“البرهان” يحسم الجدل حول قرار السودان بتسليم “البشير” إلى المحكمة الجنائية الدولية

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني أنه سيتعاون تماما مع المحكمة الجنائية الدولية. ، قال البرهان: اتفقنا على أنه لا يوجد أحد فوق القانون والمطلوبون سيقدمون إلى العدالة.

وأضاف البرهان: “المطلوبون سيقدمون للعدالة سواء في السودان أو أمام الجنائية الدولية”.

وبحسب “سودان تريبيون”، تعهد رئيس مجلس السيادة بالسودان، عبد الفتاح البرهان، الأربعاء، بتقديم كل من ارتكب فظائع خلال فترة حكم الرئيس المعزول عمر البشير إلى العدالة.

وقال البرهان، في لقائه بمكتبه بالخرطوم، المدير التنفيذي لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” كينيث روث: “كل من ارتكب فظائع خلال الـ30 عاما الماضية، سيقدم إلى العدالة”.

وأعرب عن حرص الحكومة الانتقالية على ترسيخ حكم القانون، وإقامة نموذج لحكم ديمقراطي تعددي بالبلاد.

وأكد على التزام الحكومة احترام المعاهدات الدولية الخاصة بحماية حقوق الإنسان، وتحقيق العدالة في كل أنحاء البلاد.

صحيفة المرصد

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