ماذا قال أمين حسن عمر عن استشهاد حسن البنا والزبير محمد صالح؟

نشر القيادي الإسلامي البارز د. أمين حسن عمر على صفحته بالفيس بوك عن ذكرى استشهاد مرشد جماعة الإخوان المسلمين والنائب الأول الأسبق لرئيس الجمهورية الزبير محمد صالح. وقال أمين في منشور أسماه بـ (يوم الشهداء): (في مثل هذا اليوم الثاني عشر من فبراير 1949م استشهد الشهيد حسن البنا إغتيالاً على يد المباحث الجنائية بمصر، وهو يخرج من دار جمعية (الشبان المسلمون). وفي ذات اليوم استشهد الشهيد الزبير محمد صالح فى حادثة غرق الطائرة فى نهر السوباط بمدينة الناصر فى 12 فبراير 1998م، عندما كان في رحلة للبحث عن سلام في جنوب السودان. موت مجيد في كل حالة تغيرت بعده وجهة التاريخ ههنا وهناك).

صحيفة الإنتباهة

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