البرهان يتعهد بتقديم كل مرتكبي الجرائم خلال الـ30 عاماً الماضية

أكد رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، حرص الحكومة الانتقالية على ترسيخ حكم القانون وإقامة نموذج لحكم ديمقراطي تعددي، وأعلن البرهان خلال لقائه أمس مع المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش -كينيث روث، تقديم كل من ارتكب جرائم طيلة الثلاثين عاماً الماضية للعدالة، وأكد التزام الحكومة باحترام المعاهدات الدولية الخاصة بحماية حقوق الإنسان وتحقيق العدالة في كل أنحاء السودان.

من جانبه أكد المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس، أن البرهان يملك فرصة لقيادة السودان من خلال ترسيخ دولة القانون وتقديم نموذج للحكم الديمقراطي.

الخرطوم / شذى الشيخ

صحيفة الجريدة

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