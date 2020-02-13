في خطوة مفاجئة .. ألمانيا ترفع العقوبات المفروضة على السودان

قرر البرلمان الالماني بصورة مفاجئة، يوم الخميس رفع العقوبات المفروضة على السودان وإعادة التعاون الثنائي بين البلدين. ووافق البرلمان الالماني على مشروع رفع العقوبات المقدم من الائتلاف الحاكم المكون من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي وحزب الشعب الاشتراكي بدعم الحكومة الانتقالية في السودان. وفي ذات السياق، رفض البرلمان الألماني في الجلسة نفسها، بحسب موقع المشهد السوداني، مقترحاً مقدماً من أحزاب اليسار بعدم التعاون العسكري مع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. يأتي ذلك قبيل ساعات فقط من لقاء يجمع بين رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك والمستشارة أنجيلا ميركل، الجمعة

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