السودان يعلن ضبط خلية تابعة لـ”إخوان مصر” خططت لتفجيرات

أعلنت النيابة العامة السودانية، الخميس، اكتشاف “خلية إرهابية” تابعة لتنظيم الإخوان في مصر، وقالت إنها كانت تخطط لهجمات في البلاد.

وأوضح مكتب النائب العام السوداني أن وكيل نيابة في إحدى ضواحي العاصمة الخرطوم سجل دعوى ضد عنصر في “خلية إرهابية كانت تخطط لتنفيذ تفجيرات” في مدن سودانية.

وذكر المصدر في تصريح خطي: “وجه وكيل أعلى نيابة الحاج يوسف (شرق الخرطوم) مولانا معتصم محمود بقيد دعوى جنائية بموجب المواد 165 القانون الجنائي السوداني والمادة 26 أسلحة وذخائروالمادة 5/6 مكافحة الإرهاب في مواجهة عناصر الخلية الإرهابية”.

وكانت السلطات السودانية ضبطت الثلاثاء في منزل أحد عناصر المجموعة “عبوات وأحزمة ناسفة ومواد كيميائية وأجهزة إلكترونية وخرائط لبعض المدن السودانية”.

وأضاف التصريح: “حسب اعتراف المتهم، الشبكة تتبع لجماعة الإخوان المصرية”، وتم استصدار أوامر قضائية للقبض على باقي أفراد الخلية.

وكانت الحكومة المصرية تتهم نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير، بإيواء أفراد من الجماعة التي تصنفها القاهرة إرهابية.

وجاء في البيان: “أقر المتهم بتلقيه تدريبا على صناعة وتركيب المتفجرات، وأنه تم إرساله وبقية أعضاء الشبكة عن طريق التهريب (قبل أشهر إلى السودان)، وأن الهدف من الشبكة كان تنفيذ عمليات تفجيرية داخل السودان”.

واستضافت سلطات السودان في تسعينيات القرن الماضي عددا من أعضاء تنظيمات متطرفة، بمن فيهم مؤسس وزعيم تنظيم القاعدة السابق أسامه بن لادن الذي عاش في البلاد بين عامي 1992 و1996.

سبوتنيك

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