عبد الحي يوسف: البرهان سعى بلقاء نتنياهو لتثبيت ملكه

قال الشيخ عبد الحي يوسف، إن قرار تسليم البشير للمحكمة الجنائية يدل على عدم وطنية وقلة بصيرة، وضعف إدراك، وأضاف خلال تغريدة على تويتر أمس، إن هذه الحكومة لم تحُل أزمة معاش الناس التي خرجوا لأجلها، وإنما ظلت تشغلهم بقضايا أخرى عن قضيتهم الأساسية ودعا عبد الحي وزير التجارة لتقديم استقالته والتخلي عن منصبه، واعتبر عبد الحي أن لقاء البرهان ونتنياهو يأتي في سياق سعي البرهان لتثبيت ملكه، ويضيف لا بقاء لملكه فالدنيا لا تستحق كل هذا العناء

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