النيلين
اقتصاد وأعمال

أسعار جديدة للخبز والبنزين ومدني يصف الصفوف بـ(الفضيحة)

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مدني عباس

اعتذر وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني، عن عدم استطاعته حل أزمة الخبز في (3) أسابيع كما تعهد مؤخراً، فيما أكد قطع أشواط كبيرة في إطار حل الأزمة التي وصف وجودها بـ(الفضيحة).
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1 تعليق

Sabir 2020/02/13 at 8:46 م

رفع الدعم الجزئي يعني المزيد من التشوهات ..
إرفعوا الدعم بالكامل ..
وتعاملوا مع الذهب كما تتعاملون مع السمسم وحب البطيخ والصمغ العربي ..
بالعربي كده…
الدولة تفقد الكثير الوفير المثير عند شراء دولار الذهب بالسعر الحر ..

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