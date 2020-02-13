أسعار جديدة للخبز والبنزين ومدني يصف الصفوف بـ(الفضيحة)

اعتذر وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني، عن عدم استطاعته حل أزمة الخبز في (3) أسابيع كما تعهد مؤخراً، فيما أكد قطع أشواط كبيرة في إطار حل الأزمة التي وصف وجودها بـ(الفضيحة).

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