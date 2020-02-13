أسعار جديدة للخبز والبنزين ومدني يصف الصفوف بـ(الفضيحة)

اقتصاد وأعمالأسعار جديدة للخبز والبنزين ومدني يصف الصفوف بـ(الفضيحة) 2020/02/131 اعتذر وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني، عن عدم استطاعته حل أزمة الخبز في (3) أسابيع كما تعهد مؤخراً، فيما أكد قطع أشواط كبيرة في إطار حل الأزمة التي وصف وجودها بـ(الفضيحة). اخر لحظة شارك الموضوع :
1 تعليق
رفع الدعم الجزئي يعني المزيد من التشوهات ..
إرفعوا الدعم بالكامل ..
وتعاملوا مع الذهب كما تتعاملون مع السمسم وحب البطيخ والصمغ العربي ..
بالعربي كده…
الدولة تفقد الكثير الوفير المثير عند شراء دولار الذهب بالسعر الحر ..