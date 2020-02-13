روث: تلقينا تأكيدات من البرهان بالتعاون مع المحكمة الجنائية

قال المدير التنفيذي لمنظمة حقوق الانسان الدولية(هيومان رايتس وتش) المعنية بحقوق الانسان، كينيث روث، ان لقائه بالفريق عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة كان مثمرا للغاية حيث هنأته المنظمة “بالخطوات المهمة التي إتخذتها حكومة السودان فيما يختص بإقامة حكم القانون والديمقراطية في السودان والتأكد من أن الفظائع التي أرتكبت خلال العقود الثلاثه الماضية سيجري التعامل معها

وفصل المدير التفيذي نقاط اللقاء حيث اشار الى انهم تلقوا تاكيدا من الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ب”إلتزامه بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وأخبرنا أنه يرحب بأن تؤسس المحكمة الجنائية الدولية مكتباً لها في الخرطوم.”

وقال أن البرهان قد اكد للوفد انه يريد أن يرى العدالة تتحقق في كافة أنحاء السودان وليس فقط في الحالات التي تتولاها المحكمة الجنائية الدولية فحسب بل أيضاً الحالات الأخرى التي يجب أن يتم التعامل معها واشار الى ان البرهان قد اكد بان الوضع “الامثل ان يجري هذا الأمر عبر محكمة سودانية خاصة”.

و قال روث ان البرهان قد تحدث إليهم عن حالات أخرى من دارفور، وانه قال “بما ان الجرائم في دارفور تتناولها المحكمة الجنائية الدولية فإنه يجب الحديث عن جرائم في أماكن أخرى .

واختتم تصريحه يالقول “لقد أسعدنا حقاً أن نسمع مثل هذا الإلتزام القوي والواضح وغير المشروط بإنفاذ العدالة، وإقرار الفريق البرهان أنه جاء في لحظة تاريخية فاصلة وأن أمامه فرصة فريدة بأن يعبر بالسودان وليتأكد من وضع قاعدة وأساساً متين للديمقراطية وحكم القانون وقد إلتزم لنا بأنه سيتأكد من حدوث هذا الأمر،

الخرطوم 13-2-2020 (سونا)

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