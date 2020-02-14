تفاصيل مهمة في لقاء وزير العدل بأيقونة الثورة (دسيس مان)

إلتقى وزير العدل الدكتور نصرالدين عبدالباري بمكتبه رئيس منظمة (دسيس مان) للسلام والتنمية محمد يحيى بشير، والأمين العام للمنظمة الأستاذ يوسف عمر وأمين المال الأستاذ نزار. وتطرق الطرفان لقضايا الثورة السودانية وضرورة المحافظة عليها. وشرح أيقونة الثورة السودانية (دسيس مان) لوزير العدل أهداف المنظمة لدعم الثورة السودانية وقضايا النازحين وضحايا الحرب بالسودان. وتناول الطرفان قضايا الشباب بإعتبارهم شريحة مهمة في الثورة السودانية وأمن الطرفان على دور ايقونة الثورة في إسقاط النظام وأن يتم تحويل الطاقات لبناء الوطن ووعد الوزير بالوقوف مع المنظمة.

الانتباهة

شارك الموضوع :



