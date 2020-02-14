ربيع عبد العاطي : هذه هي حقيقة امتحان المعادلة

دحض الخبير الوطني والمحلل الإستراتيجي والقيادي البارز في حزب المؤتمر الوطني د. ربيع عبد العاطي عبيد الشائعات التي تتحدث عن رسوبه في امتحان المعادلة لمادة القانون. وقال د. ربيع في تصريح خاص لـ (الانتباهة أون لاين): (هذا حديث لا أساس له من الصحة. أنا امتحنت وتفوقت ونجحت في كل المواد. وهذا شيئ ليس من الصعب إثباته، عليكم الدخول إلى الموقع (lpc.org.sd) وأكتبوا رقم الجلوس (6496)، وستجدون أن النتيجة نجاح وفي كل المواد). وأضاف ربيع: (أنا أستحق اعفائي لأن لدي دكتوراة وماجستير، لكنهم تماطلوا في اعطائي حقي، وتحديتهم ودخلت امتحانات وتفوقت ونجحت في كل المواد والحمد لله). وقال الخبير الوطني: (أعداء النجاح ربنا يكشفهم ويفضحهم في وضح النهار).

وكشفت النتيجة التي تحصلت عليها (الانتباهة أون لاين) من الموقع المذكور نجاح د. ربيع عبد العاطي في كل المواد والتي تم تفصيلها كالآتي: ( إجراءات مدنية نجاح، أحوال شخصية نجاح، عقود نجاح، إثبات نجاح، إجراءات جنائية نجاح، قانون جنائي نجاح، أصول فقه نجاح، النتيجة العامة نجاح).

الانتباهة

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