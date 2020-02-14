حفل تأبين للشهيد احمد الخير بخشم القربة

نظمت اللجنة المنظمة للذكرى السنوية الأولى للشهيد الاستاذ أحمد الخير اليوم الجمعة حفل تأبين للشهيد تحت عنوان سنذيقهم جرحا بجرح”.. “ودم بدم” – فالظلم ليلته قصيرة”.

وحظى التكريم بمشاركة واسعة شملت هيئة الاتهام، لجنة المعلمين، لجان المقاومة كسلا، لجان المقاومة شمبات، تجمع طلاب ثانويات كسلا، أسر شهداء سبتمبر.

وخاطبت حفل التأبين ام الشهيد هزاع واكدت ان مشاركة لجان مقاومة شمبات وأسر شهداء سبتمبر في تأبين الشهيد الاستاذ احمد الخير، لأنه يمثل علامة فارقة للاقتصاص لكل الشهداء.

واضافت ان كل السودان يساند قضية الشهيد احمد الخير.

وقامت اللجنة المنظمة بتكريم هيئة الاتهام ممثلة في الاستاذ محمد عبدالمتعال، نعيمة أيوب، عبدالرحمن يحي ابراهيم، محمد وداعة، محمد بابكر جدعة، عبدالحميد عوض، الطيب احمد محمد، علي أبكر، محمد زكريا، عبدالباقي الطريفي، مريم ادم، خالد ابراهيم علي سليمان، عادل بكرى عبدالواحد، عادل بشير المنى.

سونا

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