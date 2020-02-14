السودان: عودة ضخ النفط للوضع الطبيعي

كشف وكيل وزارة الطاقة والتعدين د حامد سليمان حامد يوم الجمعة، عن عودة الضخ للوضع الطبيعي بنسبة 80%، بعد فتح جميع محطات الضخ التي دخلت الخدمة.

وتوقع اكتمال انسياب الخام بشكل طبيعي خلال ساعات، موضحا أن معدل سريان النفط الخام وصل ٣٠٠ متر في الساعة بالوضع الطبيعي،

وقال إن الخط الآن يضخ ٣٠٠ متر مكعب من محطة الدلنج بجنوب كردفان إلى محطة أم سيالة بشمال كردفان ومنها إلى مصفاة الخرطوم بدون أي تدخل، موضحا أن التدخل كان هو تشغيل محطات ضخ مؤقتة في البلف ٥ بالأبيض و ٦ بأم بالنجيه وتسخين و حقن ديزل وزايلين و مواد كيميائية لافتا إلى أن العمل الشاق ليل نهار و قطع المواسير واللحام و عمل التعديلات قد أتى أكله.

وزاد، وبما أن الخط يعمل بدون تدخل منذ التاسعة والربع من صباح هذا اليوم يمكن أن نقول مبدئياً إن الخط فتح وعاد يعمل بصورته الطبيعية، وقطع حامد بأن الضخ نحو المصفاة في تزايد مستمر .

الخرطوم ١٤٢٢٠٢٠م(سونا)

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