حراك كبير داخل الحرية والتغيير ضد وزير المالية

علمت (المصادر) أن الأيام القادمة ستشهد سلسلة من اللقاءات والفعاليات والبيانات والمواقف التي ستتخذها قوى الثورة ممثلة في مكونات اعلان قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة تجاه قرارت وزير المالية د. إبراهيم البدوي.
وقال مصدر موثوق لـ (الانتباهة أون لاين) داخل مكونات قوى الحرية والتغيير فضل حجب إسمه: (أن الحراك يأتي من أجل إيقاف الطوفان العابث الذي ينفذه وزير المالية بالتخفيض اليومي لقيمة الجنيه السوداني وتطبيق روشتة صندوق النقد الدولي بالبدء في الرفع التدريجي للدعم عن المحروقات مخالفاً ما تم الاتفاق عليه بين الحكومة وقوى الحرية والتغيير على إلغاء أي خطة لرفع الدعم ضمن موازنة 2020م وعدم المساس بسعر الدولار الرسمي والدولار الجمركي وإحالة الأمر إلى مؤتمر اقتصادي ينعقد في مارس لمناقشة كافة قضايا الاقتصاد الوطني). وأضاف المصدر: (الوزير يتجاهل كافة البدائل العملية التي طرحتها لجنة الخبراء لسد أي عجز في الموازنة، ووضع نفسه في خط يختلف عن أهداف الثورة وتطلعات الجماهير).
صحيفة الإنتباهة
2 تعليقان
يسقط ما يسمى بالحرية والتغيير الجهلة ووزرائهم عديموا الخبرة في الحكم والادارة .
تسقط شرزمة الجهلة التي تدير البلاد .
الشعب يريد اسقاط حكومة الوصاية الصهيو اماراتية .
الشعب يريد انتخابات فورا دون تأجيل . الشعب يريد ايقاف كافة نشاطات حكومة الوصاية الغير منتخبة ، وايقاف كافة النشاطات الداخلية والخارجية والاجراءات السياسية و القانونية وعدم اجراء اي تعديلات في مؤسسات الحكم والدستور ، والالتزام بتسيير الحكومة بصورة مؤقتة والاسراع فورا بالتحضير للانتخابات ، مع ايقاف النشاطات والاجراءات الانقلابية والتمكينية التي تحدث حاليا لحين البت فيها بحكومة منتخبة من الشعب . تسقط حكومة الوصاية الاستعمارية الاماراتية الصهيو امريكية . وعاش الشعب السوداني المسلم حرا مستقلا .
يسقط الذباب الالكتروني عملاء الخليج المرتزقة خائني اوطانهم مع المرتزقة الكبار ممن يحكم البلاد بالعمالة والخيانة والارتزاق .
تبقي الاوطان والاقصي ويذهب الخونة ممن ينتظرون اعلاف الخليج الى مذبلة التاريخ . وعاش شعب السودان المسلم حرا رغم كيد الخونة والاعداء .
والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين .
دي لو جات من غير ناس قحط ديل كان طوالى قالوا ده كوز و ضد الثورة و كااك و ما كاك..
يعني على كيفهم فينا يقولوا ده صاح نقول صاح.. يقولوا غلط لازم نقول غلط!!