حراك كبير داخل الحرية والتغيير ضد وزير المالية

علمت (المصادر) أن الأيام القادمة ستشهد سلسلة من اللقاءات والفعاليات والبيانات والمواقف التي ستتخذها قوى الثورة ممثلة في مكونات اعلان قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة تجاه قرارت وزير المالية د. إبراهيم البدوي.

وقال مصدر موثوق لـ (الانتباهة أون لاين) داخل مكونات قوى الحرية والتغيير فضل حجب إسمه: (أن الحراك يأتي من أجل إيقاف الطوفان العابث الذي ينفذه وزير المالية بالتخفيض اليومي لقيمة الجنيه السوداني وتطبيق روشتة صندوق النقد الدولي بالبدء في الرفع التدريجي للدعم عن المحروقات مخالفاً ما تم الاتفاق عليه بين الحكومة وقوى الحرية والتغيير على إلغاء أي خطة لرفع الدعم ضمن موازنة 2020م وعدم المساس بسعر الدولار الرسمي والدولار الجمركي وإحالة الأمر إلى مؤتمر اقتصادي ينعقد في مارس لمناقشة كافة قضايا الاقتصاد الوطني). وأضاف المصدر: (الوزير يتجاهل كافة البدائل العملية التي طرحتها لجنة الخبراء لسد أي عجز في الموازنة، ووضع نفسه في خط يختلف عن أهداف الثورة وتطلعات الجماهير).

صحيفة الإنتباهة

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