(كنانة) تحقق إنتاجية غير مسبوقة للسكر

تجاوز إنتاج شركة سكر كنانة اليومي (52.500) جوال سكر من (20) ألف طن قصب، وكان المصنع حقق مطلع الأسبوع المنصرم (51) ألف جوال سكر كإنتاجية عالية، تعد الأعلى منذ نحو (14) عاماً.

وعلى إثر الإنتاجية الكبيرة صادق العضو المنتدب للشركة عبد الرؤوف ميرغني، بحافز راتب شهر للعاملين بالشركة، ثم تلته إنتاجية (52) ألف جوال.

وتوقعت إدارة الشركة ارتفاع أرقام الإنتاج إلى أعلى من ذلك، وأبدى مراقبون دهشتهم لعدم تأثر كنانة بالأزمات التي جابهتها خلال هذا الموسم محققة إنتاجية غير مسبوقة من السكر.

وكشفت مصادر، أن إنتاج الشركة من السكر ارتفع بصورة غير مسبوقة، وعزت ذلك لجهود إدارة الشركة لتنفيذ السياسات الكلية بزيادة الإنتاج والإنتاجية، وأوضحت أن هذه الإنتاجية ستسهم في توفير السلعة بالأسواق بما يسهم في خفض أسعارها التي ارتفعت بدون وجود أي مبررات منطقية.

وكانت الشركة بحسب صحيفة الصيحة، أعلنت سعيها للمحافظة على التطور الكبير الذي تشهده إدارياً للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني وإنعاش الخزينة العامة للدولة، وأكدت استمرار جهود تطوير منتجات الشركة الأخرى تنفيذاً لموجهات الإدارة العليا، وبشرت بأن هذه الزيادة ينعكس إيجاباً على الشركة وتدفع جهود التطوير الفترة المقبلة.

الخرطوم (كوش نيوز)

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