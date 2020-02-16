النيلين
اقتصاد وأعمال

السودان .. الدولار يحقق قفزة جديدة في سوق العملات الأجنبية

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ارتفعت أسعار الدولار مجدداً في سوق العملات الأجنبية وتم تداوله مساء السبت وصباح الاحد بواقع (106) جنيهات. وقال متعاملون في السوق السوداء أن الأزمة الاقتصادية ستتسبب في مزيد من الارتفاع، خاصة وأن تصريحات وزراء الحكومة في وسائل الاعلام المختلفة لا تحمل حلولاً قريبة. وقال أحد التجار أنه تم تداول الريال السعودي بـ (27) جنيهاً والدرهم الإماراتي بـ (27.90) جنيهاً، واليورو (110) جنيهات، والجنيه الاسترليني (130) جنيهاً، والريال القطري (27.50) جنيه، والجنيه المصري (6.50) جنيه.

صحيفة الإنتباهة

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1 تعليق

Sufyan 2020/02/16 at 2:39 م

تغيرسعر البنك كم؟

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