بالفيديو.. شيخ سوداني يفجرها داوية: نحن و “الفقرا” السبب في فوز ريال مدريد بأشهر مباراة في تاريخه ودعواتنا منحت الريال أبطال أوروبا في نصف دقيقة فقط

زعم شيخ طريقة صوفية سودانية أنه وبعض الشيوخ (الفقرا) قد أسهموا في فوز ريال مدريد الاسباني بدوري أبطال أوروبا في نهائي دوري أبطال أوروبا 2014 الشهير أمام أتليتكو مدريد بمدينة لشبونة بالبرتغال.
وقال الشيخ السوداني في مقابلة تلفزيونية بثت قبل فترة ورصدها محرر كوش نيوز: (أنا أحب ريال مدريد جداً, وأدعوا دائماً لنجمه السابق البرتغالي كرستيانو رونالدو).
وتابع الشيخ حديثه الذي وجد اهتمام اسفيري كبير: (نهائي دوري أوروبا 2014 ما كان لريال مدريد أن يحققه لو لا دعواتنا نحن و “الفقرا” لأن أتيليتكو كان متقدم على الريال الذي أشجعه حتى قبل نصف دقيقة فقط من نهاية البطولة الشهيرة).
https://web.facebook.com/a7laNokatSudania/videos/2807524485960300/
وختم الشيخ الصوفي حديثه: (والحمدلله بفضل الله وبدعواتنا وبدعوات الفقرا عاد الريال للمباراة وتعادل وحقق الفور الغالي, ليقاطعه مقدم البرنامج قائلاً دعواتكم “لحقتهم” ووصلت لهم).
الخرطوم _ النيلين
1 تعليق
يا راجل يا دجال يا منافق يا سجم يا جاهل
يتقرب اليهود والنصاري لي الشيطان من أجل المعرفة ومن أجل العلم فالشيطان يسترق السمع
ويعلم ما لم يعلمه الإنسان لذلك يقدم اليهود والنصاري كل القرابين من أجل إرضاء الشيطان
والتوصل الي ما لم يصله العقل البشري
أما امثال هؤلاء المنافقين الدجالين الكذابين
يتوهمون ولا يجيدون سوي ابطال زواج او تطليق
زوجين أو الاضرار بشخص أو طلب وظيفه
فيتقربون الي الشيطان ليس من أجل العلم فهم جهلاء مفلسين مصابين هل يا تري مدارس الكوره في ريال مدريد من أجل صقل مواهب وتدريب وتأهيل تحتاج إلي مثل هؤلاء الاغبياء وهل يا تري لماذا يبعثر ريال مدريد ملايين الدولارات سنويا ولديه محترفين دجل مثل هؤلاء
وبي حفنت دولارات يستطيع الحصول علي كل الكؤوس دون صرف دولار واحد فلماذا لا يستعين
بمثل هؤلاء فإن كان لديهم نفعا لرأينا الهلال والمريخ يسيطرون علي كل الكرة العالميه بدلا عن
دافوري الاحياء الذي نراه الآن لعنة الله علي تمثال هؤلاء