بالفيديو.. شيخ سوداني يفجرها داوية: نحن و “الفقرا” السبب في فوز ريال مدريد بأشهر مباراة في تاريخه ودعواتنا منحت الريال أبطال أوروبا في نصف دقيقة فقط

زعم شيخ طريقة صوفية سودانية أنه وبعض الشيوخ (الفقرا) قد أسهموا في فوز ريال مدريد الاسباني بدوري أبطال أوروبا في نهائي دوري أبطال أوروبا 2014 الشهير أمام أتليتكو مدريد بمدينة لشبونة بالبرتغال.

وقال الشيخ السوداني في مقابلة تلفزيونية بثت قبل فترة ورصدها محرر كوش نيوز: (أنا أحب ريال مدريد جداً, وأدعوا دائماً لنجمه السابق البرتغالي كرستيانو رونالدو).

وتابع الشيخ حديثه الذي وجد اهتمام اسفيري كبير: (نهائي دوري أوروبا 2014 ما كان لريال مدريد أن يحققه لو لا دعواتنا نحن و “الفقرا” لأن أتيليتكو كان متقدم على الريال الذي أشجعه حتى قبل نصف دقيقة فقط من نهاية البطولة الشهيرة).

https://web.facebook.com/a7laNokatSudania/videos/2807524485960300/

وختم الشيخ الصوفي حديثه: (والحمدلله بفضل الله وبدعواتنا وبدعوات الفقرا عاد الريال للمباراة وتعادل وحقق الفور الغالي, ليقاطعه مقدم البرنامج قائلاً دعواتكم “لحقتهم” ووصلت لهم).

الخرطوم _ النيلين

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