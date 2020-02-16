يهود السودان: نُرحّب بالتطبيع

أكد يهود مقيمون بالسودان، سعادتهم بالتطبيع بين السودان وإسرائيل، وبلقاء رئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مؤخراً.

وقالوا خلال تحقيق لـ(الصيحة) إن التطبيع مع إسرائيل يجد منهم كل ترحيب، وعبّروا عن أملهم في رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، وأكدوا أنهم قضوا أياماً جميلة في السودان ولهم ذكريات مع شعبه.

وثمّنت اليهودية ليلى دويل- ربة منزل وُلدت ببورتسودان واستقرت بأم درمان، خطوة التطبيع، وقالت لـ(الصيحة): “من أجل المصلحة السودانية لابد من التطبيع مع إسرائيل والخطوة وجدت مِنا نحن اليهود الموجودون بالسودان تأييداً مُطلقًا، باعتبار أن السودان بلد جيد وطيب، ونحن نتطلع إلى أن يُرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب لنرجع إلى جذورنا في السودان، ونعيد إرث أجدادنا من جديد”.

الخرطوم: عوضية سليمان

صحيفة الصيحة

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