السودان .. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدولار

فاجأت أسعار الدولار المتعاملين والتجار في سوق العملات الأجنبية وحققت انخفاضاً في مداولات السوق لمساء الاحد وصباح الاثنين وتراجع الدولار تراجعاً طفيفاً حيث تمت معاملاته بواقع (105) جنيهات بدلاً عن (106) جنيهات.

وقال أحد التجار أن الانخفاض يعود إلى الوفرة في المعروض بعد ارتفاع الأسعار في الأيام الماضية، مؤكداً أن السعر سيعود من جديد عندما يلتهم كبار التجار كل المعروض – حسب وصفه -. وبلغ سعر الريال السعودي (27) جنيهاً والدرهم الإماراتي (28.55) جنيهاً واليورو (110) جنيهات والجنيه الإسترليني (130) جنيهاً والريال القطري (27.50) جنيهاً والجنيه المصري (6.50) جنيهات.

صحيفة الإنتباهة

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