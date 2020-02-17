نقص في حصة الخرطوم من دقيق الخبز ومطاعم وكافتريات تغلق أبوابها

تسببت أزمة الخبز التي تعاني منها ولاية الخرطوم هذه الأيام في إغلاق مطاعم وكافتريات لأبوابها، فيما أقرت لجنة تسيير اتحاد المخابز بنقص في حصة ولاية الخرطوم من دقيق الخبز بنسبة 30%.

وقال عضو لجنة التسيير باتحاد المخابز أسامة عكاشة لـ( السوداني ) إن إنفاذ قرار الخبز التجاري والموجود بمنضدة وزارة الصناعة والتجارة بغرض التنفيذ سينعكس ايجابا على وفرة الخبز وحل الأزمة.

الخرطوم: عبيرجعفر

صحيفة السوداني

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