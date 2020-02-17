كاسياس يترشح لرئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم

أعلن حارس مرمى نادي ريال مدريد السابق إيكر كاسياس، اعتزامه الترشح لرئاسة اتحاد كرة القدم الإسباني.

وأدلى كاسياس، الذي يلعب حاليا لصالح نادي بورتو البرتغالي، بالإعلان الاثنين على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا إنه سوف يترشح بمجرد تحديد الانتخابات الجديدة.

وأوضح كاسياس (38 عاما)، أنه يريد الارتقاء بالاتحاد الإسباني إلى نفس المستوى الذي عليه كرة القدم الإسبانية، التي وصفها بـ”الأفضل في العالم”.

كما ذكر أن أكثر من 23000 ناخب ينتظروننا “في انتخابات نزيهة وشفافة”. ولفت كاسياس إلى أنه أبلغ بورتو بالفعل بقراره الترشح لرئاسة الاتحاد الإسباني.

ويترأس الاتحاد حاليا لويس روبياليس، وقد تولى المنصب عام 2018. ولا يوجد جدول زمني للانتخابات الجديدة.

سكاي نيوز

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