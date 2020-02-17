عندما مات أبوه اتجه إلى المخدرات… من الذي أنقذ حكيم زياش وصنع نجوميته

كشف لاعب كرة القدم المغربي المنتقل حديثا من نادي أياكس أمستردام الهولندي إلى تشيلسي الإنجليزي، حكيم زياش، بعض خبايا طفولته الصعبة والعقبات الكبيرة التي تحتم عليه تجازوها، لكي يصبح واحدا من أفضل اللاعبين في مركزه القارة الأوروبية.

وقال النجم المغربي في تصريحات، نقلتها صحيفة “شبورت بيلد” الألمانية “أتذكر أنه كان فصل شتاء، وبعد وقت قصير من أعياد الميلاد، كنت في العاشرة من عمري وكان والدي مريضاً جداً؛ لقد أصيب بنوبة قلبية”.

وتابع “كان والدي يعاني من التصلب اللويحي، حيث كان بالكاد يستطيع التحرك أو الأكل بشكل صحيح”، وأضاف: “كان أبي في غرفة المعيشة، وكنت أرغب في البقاء معه ولم أذهب للفراش حتى منتصف الليل”، وأردف: “بعد ساعات قليلة استيقضت وسمعت عائلتي تبكي وذهبت إلى الطابق السفلي، حيث كان أبي ميتاً”.

قلبت وفاة الأب حياة زياش رأسا على عقب، فقد توقف عن الذهاب إلى المدرسة، ولم يعد يجد المتعة في ممارسة كرة القدم. واعترف زياش أنه بدأ في تعاطي المخدرات والخمر، حيث كان في دوامة يصعب الخروج منها.

وأشار حكيم زياش أن عزيز دوفيقار، الذي يعتبر أول لاعب مغربي يحترف بالدوري الهولندي لكرة القدم، هو من ساعده على الخروج بسرعة من طريق الانحراف، والعودة إلى الطريق الصحيح. وأضاف أن دوفيقار كان مثل الأب البديل له.

وكان أياكس أمستردام قد أعلن توصله لاتفاق رسمي مع تشيلسي، يقضي برحيل الدولي المغربي حكيم زياش لصفوف البلوز، عقب نهاية الموسم الجاري.

وقال أياكس، عبر موقعه الرسمي: “قيمة الصفقة تبلغ 40 مليون يورو، ويمكن أن ترتفع إلى 44 مليونا نظرا للمتغيرات الإضافية”.

وكان زياش يرتبط بعقد مع أياكس، حتى صيف 2022.

ولعب “أسد الأطلسي” لأول مرة بقميص النادي الهولندي، يوم 11 سبتمبر/ أيلول 2016، ضد فيتيسه آرنهايم.

وخاض منذ ذلك الحين 160 مباراة رسمية مع الفريق، مسجلا 49 هدفا.

وسطع نجم زياش بشدة مع أياكس، في الموسم الماضي، عندما قاد فريقه للفوز بلقب الدوري وكأس هولندا، بالإضافة لبلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الإطاحة بكل من ريال مدريد ويوفنتوس.

سبوتنيك

شارك الموضوع :



