نجم أتلتيكو مدريد عن لاعبي ليفربول: مثل كلاب الصيد

يرى ساؤول، نجم أتلتيكو مدريد، أن خط وسط ليفربول يضم مجموعة من اللاعبين “أصحاب رئات ثلاث وهم أشبه بكلاب الصيد”.

قال ساؤول في تصريحات صحفية: “ليفربول يلعب بأسلوب هجومي مع ثلاثي ناري في المقدمة يلعبون أمام لاعبي الوسط الذين يشبهون كلاب الصيد”.

وأضاف الدولي الإسباني “يركضون جميعا ويضغطون ويقومون بإدارة المباراة بشكل جيد”.

وأكمل “على سبيل المثال إذا ذهب محمد صلاح للأطراف، يدخل جوردن هندرسون إلى العمق، وإذا ذهب لاعب آخر إلى الداخل، ذهب أحدهم إلى أطراف الملعب”.

وأضاف ساؤول “ربما لا يعتقد بعض الناس أن مستوى هندرسون مثل مستوى نابي كيتا وجيني فينالدوم وفابينيو، لكنني أعتقد أنه الشخص الذي يجمع هذا الفريق معا”.

ويستعد ليفربول لملاقاة أتلتيكو مدريد في ذهاب دور الستة عشر من دوري الأبطال على ملعب واندا ميتروبوليتانو يوم الثلاثاء.

سبوتنيك

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