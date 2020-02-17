توزيع ٥٤٠٠ وحدة إجلاس منحة من الإمارات للنيل الابيض

دشنت وزارة التربية والتوجيه بولاية النيل الابيض صباح الإثنين بمدرسة الصفا الاساسية بنات بربك دشنت عملية اجلاس للمدارس الثانوية بالولاية للعام ٢٠١٩ ــ٢٠٢٠م وذلك في اطار استقرار العملية التعليمية بحضور الاستاذ محمد البدوي ممثل امين عام حكومة النيل الابيض والاستاذة وداد محمد الحسن الطاهر مدير عام وزارة التربية والتوجيه والاستاذ مدني محمد اسماعيل مدير الادارة العامة للتعليم الثانوي بالولاية وعدد من الجهات ذات الصلة.

واشاد الاستاذ محمد البدوي ممثل امين عام حكومة الولاية بالنيل الابيض بجهود كل الدول الصديقة مشيرا في ذلك للدعم السخي للامارات العربية في توفير هذه المنحة المقدرة من الاجلاس المدرسي ودعا سيادته الي ضرورة المحافظة علي الاجلاس حتي تستفيد منه الأجيال المقبلة.

.

من جهتها قالت الاستاذة وداد محمد الحسن المدير العام للتربية بالنيل الابيض إن الاجلاس يمثل احد اهم اركان استقرار العملية التعليمية بالولاية وواجب تمليه علينا مسئوليتنا في خلق بيئة مواتيه للتحصيل الاكاديمي. وابانت وداد ان من اولي اهتمامات الوزارة علي المستويين القومي والولائي ان يسير التعليم في مساره الصحيح بتوفير كافة اركان العملية التعليمية واعربت عن شكرها لدولة الامارات العربية لهذا الجهد الكبير والذي يؤكد علي عمق العلاقات وازليتها بين البلدين مؤكدة سعي الوزارة لتغطية جميع اوجه النقص والقصور .الي ذلك اشار الاستاذ مدني محمد اسماعيل مدير المرحلة الثانوية بالولاية الى اهمية التعليم في نهوض الامم واكد علي اهمية تكامل عناصر العملية التعليمية من اجل توفير بيئة ملائمة تساهم في الاستقرار المدرسي مشيرا الي توزيع ٥٤٠٠ وحدة اجلاس للمرحلة الثانوية تغطي نسبة ٣٥% من الحاجة الفعلية للاجلاس بالولاية.

كوستي في ١٧/ فبراير/ ٢٠٢٠م ( سونا)

شارك الموضوع :



