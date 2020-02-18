أزمة جديدة تعصف ببرشلونة .. صفقة بمليون يورو لتشويه الخصوم عبر مواقع التواصل

كشفت إذاعة كادينا سير في إسبانيا أن نادي برشلونة تعاقد مع شركة مختصة من أجل التأثير على الرأي العام وتشويه صورة الخصوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الإذاعة في تقرير اليوم الاثنين أن النادي الكتالوني تعاقد مع شركة “إي3 فينتور” من أجل شن حملات لصالح رئيس النادي جوزيب ماريا بارتوميو وأعضاء مجلس الإدارة، والتأثير على صورة الخصوم وتشويههم.

وأشارت إلى أن الشركة -التي حصلت على نحو مليون يورو- تنفذ ذلك المخطط باستخدام نحو مئة حساب في موقعي تويتر وفيسبوك.

ولم يقتصر هجوم تلك الحسابات على خصوم بارتوميو ومنافسيه المحتملين على رئاسة النادي، وامتدت الانتقادات إلى لاعبين حاليين في الفريق مثل ليونيل ميسي الذي تعرض لهجوم بسبب تأخره في تجديد عقده مع النادي، فيما تعرض المدافع جيرارد بيكيه لهجوم بسبب انشغاله المتزايد بمشاريعه الاقتصادية.

ونفت إدارة برشلونة أي علاقة لها بتلك الحسابات، وقالت في بيان مساء اليوم إنها تعاقدت بالفعل مع شركة “إي3 فينتور” المختصة في العلاقات العامة، وذلك من أجل مراقبة ما يتم تداوله حول النادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتفاعل معه من أجل الحفاظ على صورة الفريق.

وأكد النادي أن الشركة التي تعاقد معها لا علاقة لها بالحسابات المذكورة في التقرير، وتعهد بفسخ التعاقد مع تلك الشركة إن ثبت العكس.

وتعتبر هذه الأزمة الأحدث التي يشهدها النادي الكتالوني، وتأتي بعد أيام من أزمة كبيرة بين قائد الفريق ميسي والمدير الرياضي إريك أبيدال.

وتزيد هذه التطورات الضغوط على رئيس النادي المتهم بالتعامل بشكل سيئ مع مختلف الأزمات، بداية من رحيل نيمار وصولا إلى إقالة المدرب السابق إرنستو فالفيردي.

الجزيرة نت

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