مجلس الوزراء يستمع لإفادة حول مفاوضات سد النهضة

استمع مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة د.عبدالله حمدوك رئيس الوزراء إلى إفادة من وزيري الخارجية والري حول مشاركتهما في مفاوضات سد النهضة بواشنطن بين السودان ومصر وإثيوبيا تحت إشراف وزارة الخزانة الأمريكية .

وأوضح الأستاذ فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة في (تصريحات صحفية) أن الإفادة أوضحت أن المفاوضات قطعت شوطا كبيرا في الوصول إلى اتفاق واستكمال كثير من الجوانب الفنية المتعلقة بسلامة السد وتبادل المعلومات والبيانات بجانب الدراسات البيئية.

وأبان أنه في هذه المفاوضات تحول الجانب الأمريكي من دور المراقب إلى دور الوسيط بشكل مباشر، مبيناً أنه تم تجميع كل المقترحات من الدول الثلاث ويعكف الجانب الأمريكي حاليا على صياغة الاتفاقية النهائية التي سيتم عرضها على الدول الثلاث لإبداء ملاحظاتهم حولها .

وقال فيصل إنه في حال اتفاق الدول الثلاث سيقام احتفال بواشنطن يحضره رؤساء الحكومات والدول الثلاث للتوقيع على الاتفاقية.

وحول ما أثير في بعض وسائل الإعلام من تنازل السودان من فائض حصته في مياه النيل لمصر قال وزير الثقافة والإعلام إن هذا الحديث عار من الصحة تماما مبينا أن الأمر لم يطرح في أي مرحلة من مراحل التفاوض بين الدول الثلاث.

سونا

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