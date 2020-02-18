وزير الري يفتتح مؤتمر قطاع المياه

افتتح وزير الري والموارد المائية بروفيسور ياسر عباس محمد مؤتمر قطاع المياه اليوم بقاعة المؤتمرات بالإمدادات الطبية والذي نظمته وزارة الري، بمشاركة واسعة من المنظمات الدولية وعدد من السفراء المعتمدين لدى السودان، والجهات ذات الصلة.

وأوضح الوزير – لدى مخاطبته الجلسةالافتتاحية – أن المؤتمر يناقش خطط الوزارة لقطاعي مياه الشرب والري خلال الفترة الانتقالية وما بعدها، مشيرا الى أن المؤتمر سيستعرض للتحديات التي تواجهها الوزارة.

وأعرب عن أمله أن يخرج المؤتمر بتوصيات لمساعدة الوزارة بوضع الخطط قصيرة وطويلة المدى في قطاعي مياه الشرب والري، مشيرا الى جهود الشركاء والمنظمات الدولية ومشاركتهم الفاعلة في المؤتمر.

وحول مفاوضات سد النهضة أعرب الوزير عن تفاؤله للوصول الى اتفاق خلال الأسابيع القادمة إذا تم حسم بعض الموضوعات العالقة.

من جانبه أوضح د. عمر محمد احمد العوض المستشار بوزارة الري أن المؤتمر يهدف الى التنسيق بين وزارة الري والمورد المائية والشركاء من المنظمات الدولية لمساعدة السودان ودعم برامج الوزارة في قطاعي مياه الشرب والري، مشيرا الى أن المؤتمر يوفر للوزارة والشركاء معلومات وآليات للتنسيق لوضع الخطط المستقبلية لهذه القطاعات.

وأوضح د. عمر أن المؤتمر سيناقش 9 أوراق عمل من وزارة الري والجهات ذات الصلة، مشيرا الى مشاركة منظمات الأمم المتحدة (اليونسيف، الفاو، ومنظمة العمل الدولية).

سونا

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