ديل بييرو: محمد صلاح “إله” ليفربول الجديد

صرح إليساندرو ديل بييرو، أسطورة يوفنتوس وكرة القدم الإيطالية، عن مستوى النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، بعدما تألقه نادي ليفربول.

وقال ديل بييرو “محمد صلاح بالفعل أصبح إله… ليس فقط في مصر”، مشيرا إلى أن النجم المصري “إله” ليفربول الجديد، بحسب ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وبين ديل بييرو، أن محمد صلاح عندما كان في روما كان يهدر العديد من الفرص أمام المرمى لكنه فجأة قام بالتحسن في ليفربول وأصبح يسجل أكثر من 30 هدفا في الموسم، وتابع “عندما يكون لديك هذا النوع من العقلية التي تريد تحسين نفسك لتنمو، فإن ذلك يعد أفضل شيء.”

وكشف ديل بييرو عن زيادة فرص الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، في تولي تدريب يوفنتوس خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” بحرمان النادي من المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا لمدة موسمين مقبلين بسبب خرقه قواعد اللعب المالي النظيف وتلاعب السيتيزنز في السجلات بين عامي 2012 و2016.

وقال ديل بييرو “إن فرص جوارديولا في قيادة يوفنتوس زادت بعد العقوبات الموقعة ضد مان سيتي مؤخراً، أعتقد أن جوارديولا خيار مناسب لأي نادٍ بسبب ما قام به في الماضي وما يقوم به الآن”.

وأضاف أسطورة يوفنتوس السابق، “لقد فاز في ألمانيا وإسبانيا وإنجلترا، وأعتقد أن ما يفتقده الآن هو إيطاليا وفرنسا”، موضحا أنه سيكون من المثير حقا رؤيته في إيطاليا، بالتأكيد هذا الصيف سيكون ساخنا.

سبوتنيك

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