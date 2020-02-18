مانيس يترأس إجتماع لجنة تفكيك نظام ال30من يونيو

ترأس السفير/عمر بشير مانيس وزير شؤون مجلس الوزراء الإجتماع المشترك للسادة/وكلاء الوزارات وأعضاء اللجنة العليا لتفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م اليوم بمجلس الوزراء ، حيث جدد السفير/مانيس حرص الحكومة الإنتقالية على إنفاذ كل أهداف ثورة ديسمبر المجيدة من خلال اتخاذ السياسات والإجراءات المطلوبة .

وأشار إلى أن قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو يمثل معلماً بارزاً في سعي الحكومة لإنفاذ مطالب الثورة و تحقيق قيمها و إعادة الدولة للشعب . مبينا أن أعضاء اللجنة العليا لتفكيك نظام الثلاثين من يونيو شركاء أصيلين في تنفيذ أهداف الثورة ومحاربة الفساد والمفسدين.

وإستمع الإجتماع إلى اختصاصات و منهجية وخطط وبرامج عمل اللجنة العليا للتفكيك واللجان الفرعية المنبثقة عنها و العلاقة بينها ولجان إزالة التمكين بالوزارات ومؤسسات الخدمة المدنية.

وامن الإجتماع على أهمية إحكام التنسيق بين اللجنة العليا للتفكيك ولجنة إزالة التمكين بالمؤسسات والوحدات الحكومية إضافة إلى تسريع إزالة آثار النظام السابق وتحقيق شعارات ثورة ديسمبر المجيدة

سونا

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