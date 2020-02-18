وزير الري: سد مروى يوفر ٥٠% من كهرباء السودان

قال وزير الري والموارد المائية المهندس ياسر عباس محمد إن سد مروي يوفر ٥٠% من كهرباء السودان، مستبعدا حدوث أي إشكالية ناتجة من السد. واستدرك قائلا “هناك مشاكل في بعض المشاريع المصاحبة للسد التي بها أخطاء (لم يفصح عنها)”.

وكشف ياسر عن شروع الوزارة في الإعداد لمشروع قانون الري والصرف، فيما أشار لوجود مشاكل في الري بمشروع الجزيرة تسبب فيها المنتجون بعدم الالتزام بالمحددات الفنية لقنوات الري، كاشفا عن زراعة ٨ آلاف فدان من المحاصيل المختلفة و٤٥٠ ألف فدان قمح بالمشروع هذا العام.

وذكر في منبر وكالة السودان للأنباء اليوم حول الاحتفال بيوم النيل الذي يستضيفه السودان هذا العام بالتعاون مع مبادرة حوض النيل أن ولاية النيل الأزرق بها مليونان ونصف المليون فدان منها ٩٠٠ ألف فدان خارج الإنتاج. وأرجع ضعف هذه المشروعات لضعف الإمكانيات والإدارة بها، مشيرا لرفع تصور لوزارة المالية بتكلفة تقدر بأقل من ١٥٠ مليون دولار لتأهيل المشاريع الزراعية المتوقفة. وتساءل الوزير عن كيفية استدامة هذه المشروعات في المستقبل بعد التشغيل والصيانة.

الخرطوم فى 18-2-2020(سونا)

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