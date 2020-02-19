ما سبب وفاة مذيعة قناة النيل الأزرق رتاج الأغا؟ تعرف على التفاصيل

كشف صحفيون سودانيون ينشطون على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن أسباب وفاة مذيعة قناة النيل الأزرق الإعلامية رتاج الأغا بشكل مفاجئ صباح الأربعاء.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فإن الصحفي السوداني المعروف أمير سيد أحمد الخليفة من أوائل الصحفيين والإعلاميين الذين نشروا تفاصيل وفاة رتاج المفاجئة.

الصحفي الشاب وضع صورة الراحلة على حسابه الرسمي عبر فيسبوك وكتب: (الراحلة رتاج الأغا كانت حاملاً في شهرها الثالث و وصلت لمستشفى دريم منذ ساعة تقريباً بهبوط حاد في الدورة الدموية).

وتابع نجل الصحفي الكبير الراحل سيد أحمد الخليفة بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين: (و لم تشفع كل المحاولات لإنقاذها و كان القدر المحتوم …لم يتم اي تدخل جراحي …إنا لله وإنا إليه راجعون.).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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