حمدوك يصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة سلطة الطيران المدني

أصدر رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك بناءً على توصية وزير الدفاع اليوم قراراً بتشكيل مجلس إدارة سلطة الطيران المدني وذلك على النحو التالي:-
١. السيد/ فريق أول ركن طيار أحمد علي الفكي (رئيساً)
2. السيد/ الأمين العام لوزارة الدفاع (عضواً)
3. السيد/ وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي (عضواً)
4. السيد/ قائد القوات الجوية (عضواً)
5. السيد/ المدير العام لسلطة الطيران المدني (عضواً و مقررا)
6. السيد / حسن محمد حسن اللبيب ( عضواً )
7. السيد/ ممثل العاملين بسلطة الطيران المدني ( عضوا)
ووجه القرار وزارتي الدفاع والمالية والتخطيط الاقتصادي والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.
الخرطوم في 19-2-2020م (سونا)
1 تعليق
بعد أن عبرت العبريّة يا حمدوك ؟؟