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سياسية

حمدوك يصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة سلطة الطيران المدني

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أصدر رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك بناءً على توصية وزير الدفاع اليوم قراراً بتشكيل مجلس إدارة سلطة الطيران المدني وذلك على النحو التالي:-

١. السيد/ فريق أول ركن طيار أحمد علي الفكي (رئيساً)

2. السيد/ الأمين العام لوزارة الدفاع (عضواً)

3. السيد/ وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي (عضواً)

4. السيد/ قائد القوات الجوية (عضواً)

5. السيد/ المدير العام لسلطة الطيران المدني (عضواً و مقررا)

6. السيد / حسن محمد حسن اللبيب ( عضواً )

7. السيد/ ممثل العاملين بسلطة الطيران المدني ( عضوا)

ووجه القرار وزارتي الدفاع والمالية والتخطيط الاقتصادي والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

الخرطوم في 19-2-2020م (سونا)

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1 تعليق

Sabir 2020/02/19 at 10:04 م

بعد أن عبرت العبريّة يا حمدوك ؟؟

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