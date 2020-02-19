فيديو: الكشف عن علاقة جمال الوالي بالمنظمات الإرهابية وتشكيك في مصادر ثروته الطائلة

شكك الكاتب الصحفي زهير السراج في مصادر ثروة رجل الأعمال المعروف جمال الوالي ، مشيراً إلى أنه كانت له علاقة بالارهابيين والجماعات الإرهابية موضحاً بأنه كان يعمل في المكتب الخاص بالدكتور الراحل حسن الترابي وخازن أسراره في فترة رئاسته للمؤتمر الشعبي الإسلامي التابع للارهابيين على حد تعبيره.

وأشار زهير بأن الوالي بعد المفاصلة التي شقت صفوف الإسلاميين إلى مؤتمر وطني بقيادة الرئيس المخلوع والمؤتمر الشعبي بزعامة الترابي قام بتسليم كل الأوراق والمستندات الخاصة بالترابي والمؤتمر العربي الإسلامي إلى الرئيس المخلوع ، موضحاً بأن المستندات كانت تحتوي على ملفات خاصة بالدعم وأموال التبرعات الخاصة.

الخرطوم (كوش نيوز)

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