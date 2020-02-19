فيديو: كيف ”صُفِع” الصحفي “زهير السراج” في برنامج مثيرون للجدل التلفزيوني

أفحم الإعلامي بكري المدني، الكاتب الصحفي “زهير السراج” خلال حواره للأخير، ببرنامجه في قناة أمدرمان الفضائية “مثيرون للجدل” بشأن إيقاف صحيفة السوداني.

وكان “السراج” قد احتد مع “المدني” قائلاً: بأن صحيفة السوداني قد رجعت بتعليمات من البرهان، مؤكداً ان ذلك تم عندما تحدث رئيس تحريرها “ضياء الدين بلال” للبرهان خلال مؤتمره الصحفي بشأن لقاء نتنياهو، ووعده البرهان باطلاق صحيفة السوداني، وبعد يومين، أطلق سراح السوداني، مضيفاً أن صحيفة السوداني أطلقت بقرار من البرهان شخصياً، وليست من لجنة التفكيك”

ليصفعه “المدني” برد مفحم ” بأنه كان حاضراً لقاء السيد البرهان، ومن المفارقة أن الأخ ضياء الدين لم يكن حاضراً للمؤتمر الصحفي، وحتى أن ضياء الدين لم يكن داخل السودان بل كان خارج السودان حينها.

قائلاً ل “السراج” : معلوماتك غير صحيحة فأنت تلقي الكلام على عواهنه”.

وكان رئيس تحرير السوداني الأستاذ “ضياء الدين بلال” قد تناول هذا الموقف من قبل “السراج” بعموده صباح الاربعاء.

وكتب تحت عنوان “استح يا زهير” صَعُبَ على زهير الاعترافُ بأن (السوداني) عاودت الصدور لأن حجزها في الأساس كان خطأً، نتج عن عمليات تضليلٍ مكثف، قام به بعض الطامعين والحاقدين.

زهير قال أول أمس في حوار مع الصديق بكري المدني :إن صحيفة (السوداني) عادت للصدور بتوجيه من الفريق عبد الفتاح البرهان، بعد طلب من شخصي أثناء مؤتمر صحفي!

مردفاً: فاجأه بكري بأنه كان حضوراً في ذلك المؤتمر ولم يكن شخصي ضمن الحاضرين، لسبب بسيط هو وجودي خارج البلاد!

تلعثم زهير وجف ماء حلقه وجحظت عيناه، فبُهَت الذي كَذَب…!

الخرطوم: السوداني الإلكترونية

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