عقوبة من العيار الثقيل تطاول لاعباً جزائرياً اعتدى على الحكم

أعلنت رابطة كرة القدم لدوري الهواة الجزائري عن عقوبات ثقيلة بعد التجاوزات التي شهدتها مباريات الأسبوع الماضي، حيث كانت المواجهة التي جمعت نادي فيلاج موسى وضيفه شباب حي أولاد جلال مسرحاً لأحداث عنف طاولت حكم اللقاء.

وضربت لجنة العقوبات المنضوية تحت لواء الرابطة بقوة، بعد أن قررت عقوبة 6 أشهر لنجم أولاد جلال، نور الدين لمايسي، إثر تدوين حكم المباراة حادثة من طرفه، في التقرير الخاص بالمواجهة.

ولم تكتف اللجنة بهذه العقوبة فقط، حيث سيدفع اللاعب قيمة مالية مقدرة بخمسين ألف دينار، وهو ما يعتبر ضربة قوية جداً للفريق الذي يتصدر الدوري، ويطمح إلى تحقيق الصعود هذا الموسم، بعد خسارة أفضل لاعب في الفريق.

ويعتبر نور الدين لمايسي أبرز نجوم الفريق، غير أنه كان بعيداً كل البعد عن الروح الرياضية وأخلاقيات اللعبة، ليأتي تصرفه في وقت يشهد فيه الحكّام الجزائريون اعتداءات كثيرة، الأمر الذي جعل رئيس اتحاد الكرة، خير الدين زطشي، يأمر بتسليط أقصى العقوبات بحق المعتدين على أصحاب البذلة الصفراء.

وتنتظر بعض الأندية التي تلعب في الدرجات السفلى بالجزائر عقوبات ثقيلة على غرار نادي شبيبة عزازقة، إثر اعتداء مسؤوليه وبعض المناصرين على حكام المباراة التي جمعتهم بالنادي الأفريقي السطايفي، بالضرب المبرح وكل أنواع الإهانات، ومن المتوقع أن تصدر العقوبات خلال الأسبوع الجاري.

العربي الجديد

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