منال خوجلي: تمسك رئيسة القضاء بموقفها أحد معوقات الاصلاح الحقيقية

قالت المحامية منال خوجلي ان تمسك رئيسة القضاء نعمات محمد عبد الله بموقفها أحد معوقات الإصلاح الحقيقية التي ننادي بها.

وأضافت بحسب صحيفة السوداني الدولية: في تقديري هو رفض للاصلاح الجذري واتفق ان الطريقة غير تقليدية وجريئة جداً لكنها متسقة تماماً مع الوثيقة الدستورية والاتفاق السياسي، وليست فيها تغول على استغلال القضاء، واعتقد ان هناك فرق كبير ما بين سلطة القضاء وإصلاح السلطة القضائية، وأقول ان قانون المفوضية اصلا لم يتدخل في سلطات القضاء ولا تغول عليه، فهو قانون يتحدث عن تدابير إصلاح القضاء ولا اعرف اين المشكلة هنا.

الخرطوم: (كوش نيوز)

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