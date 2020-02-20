ليفربول لا يملك رونالدو… فهل سيتأهل أتلتيكو مدريد؟

استطاع نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، تقديم مباراة كبيرة والفوز على ليفربول الإنكليزي بهدف نظيف في ذهاب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء، في لقاء قدم فيه رجال المدير الفني الأرجنتيني دييغو سيميوني أداءً قوياً، حيث تمكن لاعبوه من إيقاف مفاتيح لعب “الريدز” ببراعة.

وسيكون أتلتيكو مدريد مطالباً بتقديم مباراة مماثلة في ملعب “آنفيلد” خلال لقاء الإياب لإطاحة حامل اللقب خارج المسابقة، وتعلّق جماهير “الروخي بلانكوس” كل آمالها على خبرة سيميوني في مباراة خروج المغلوب، لحصد ورقة الترشح للدور التالي.

ويملك سيميوني تاريخاً مميزاً في لقاءات خروج المغلوب، فرغم خسارته نهائي 2014 و2016 ضد الجار ريال مدريد، إلا أنّ الإحصائيات تظهر أنّ “اللوتشو” لم يسبق له الخروج من الأدوار الإقصائية ضد فريق لا يملك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ونجح سيميوني في قيادة أتلتيكو لدوري أبطال أوروبا، بعد عامين من تسلّمه مهمة تدريبه عام 2011، ليصل به إلى نهائي 2014 ويخسر المباراة النهائية بنتيجة 1-4، في مباراة سجل فيها “صاروخ ماديرا” الهدف الرابع لريال مدريد في الدقيقة الـ120 من ركلة جزاء.

والتقى الفريقان مُجدداً في الدور ثمن النهائي من النسخة التالية عام 2015، وفشل كذلك سيميوني في التأهل أمام ريال مدريد ورونالدو بعد التعادل السلبي في ملعب “فيسنتي كالديرون”، والخسارة في ملعب “سانتياغو بيرنابيو” بثنائية نظيفة، بنسخة فاز فيها نادي برشلونة، ليتواجها من جديد في نهائي “سان سيرو” عام 2016، ويخسر أتلتيكو من جديد ضد “الملكي” بركلات الترجيح، سجل فيها رونالدو الركلة الأخيرة وتوج فريقه باللقب الحادي عشر في المسابقة.

وواصل شبح رونالدو وريال مدريد ملاحقة سيميوني وأتلتيكو مدريد، حيث تقابلا مُجدداً في نصف نهائي نسخة 2017، وسجل نجم مانشستر يونايتد السابق، “هاتريك” في لقاء الذهاب بـ”سانتياغو بيرنابيو”، ليضمن التأهل إلى نهائي كارديف ومواجهة يوفنتوس الإيطالي، رغم الخسارة في لقاء الإياب بنتيجة 1-2 بملعب “فيسنتي كالديرون”.

وخرج أتلتيكو مدريد من دوري المجموعات في نسخة 2018 وتوجه للتتويج بـ”يوروبا ليغ”، ثم عاد للعب الأدوار الإقصائية بدوري الأبطال في نسخة العام الماضي، لكن من سوء حظ سيميوني أنه واجه أيضاً يوفنتوس، وكان قد ضم رونالدو، ليتكفل الأخير بتسجيل “هاتريك” جديد في شباك الحارس السلوفيني يان أوبلاك، ويقود “السيدة العجوز” إلى الدور التالي.

والسؤال المطروح الآن: هل يستطيع سيميوني مواصلة تاريخه الحافل في الأدوار الإقصائية بعيداً عن رونالدو؟ أم أنّ لدى الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، لاعباً سيتقمص دور “الدون” في مباراة الإياب الشهر المقبل؟

العربي الجديد

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