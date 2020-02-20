غارسيا: سنخبر الحدود الفرنسية بمنع رونالدو من الدخول قبل لقاء يوفنتوس

قال رودي غارسيا، المدير الفني لفريق ليون الفرنسي، إن مواجهة يوفنتوس الإيطالي في دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، ستكون صعبة.

وأضاف غارسيا، ردا على سؤال: “كيف ستوقف كريستيانو رونالدو؟”، مازحا: “سنخبر الحدود بمنعه من دخول فرنسا، لأنني لا يمكن أن أخبر المدافعين أنه إنسان، يجب أن أخبرهم جميعا أن هذا تحدٍ لهم، يجب أن يصبحوا أبطالا أمامه”، بحسب ما نشرته صحيفة “كوريري ديلو سبورت” الإيطالية.

وتابع المدير الفني لفريق ليون، قائلا: “إذا ركزت على رونالدو فقط، هناك ديبالا وهيجواين أيضا، لا يمكن أن تترك لهم مجالا”.

وأوضح: “سيكون من دواعي سروري رؤية بيانيتش وتشيزني مرة أخرى، ولن نترك مساحات لـ ميراليم، لأنه لاعب يزود المهاجمين بالتمريرات، كما أنه مميز في الركلات الثابتة”.

يشار إلى أن رودي غارسيا قاد روما من 2013 حتى 2016، وكان ميراليم بيانيتش وتشيزني ثنائي يوفنتوس، يلعبان معه مع الجيالوروسي.

ويأتي لقاء يوفنتوس وليون، خلال الأسبوع المقبل، ضمن لقاء الذهاب في بطولة دوري أبطال أوروبا، في ملعب الأضواء، قبل أن يلتقيا مجددا بعد أسبوعين على استاد أليانز بمدينة تورينو الإيطالية.

سبوتنيك

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