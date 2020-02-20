بنك السودان يخفض 18% من قيمة الجنيه أمام الدولار وظهور سعر للتعامل بالشيكات أكثر من الكاش في السوق الاسود

واصل بنك السودان المركزي يوم الخميس سياسة خفّض قيمة الجنيه التدريجية مقابل الدولار الأمريكي وبقية العملات، ليصبح التخفيض نحو 18 في المئة أمام الدولار الأمريكي ويصير الدولار يساوي 53.10 جنيه،مقارنة مع السعر السابق الذي كان 45 جنيها للدولار الواحد.

حيث أعلن بنك السودان المركزي يوم الخميس 20 فبراير 2020 أسعار رسمية جديدة للعملات الاجنبية حيث حدد شراء الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني بمبلغ 53.1000 جنيه والبيع 53.3655 جنيه، وكان متوسط سعر الدولار للبنك المركزي نحو 45 جنيها للفترة السابقة والتي إمتدت لعدة شهور عقب نجاح الثورة السودانية التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير ونظامه.

يوم الخميس 20 فبراير 2020 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 104.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 27.75 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 104.50 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية والتحويلات، وبحسب تاجر عملة يفضل المتعاملين التحويلات والشيكات رغم توفر الأوراق النقدية في البنوك مما جعل سعر الدولار بالشيك أكثر بقليل من سعر الكاش .

ويعاني السودان منذ انفصال الجنوب عام 2011 من ندرة في النقد الأجنبي، لفقدانه ثلاثة أرباع موارده النفطية،بالإضافة لدعم مواد الطاقة والخبز والكهرباء الذي يكلف الخزينة العامة مليارات الجنيهات بحسب وزير المالية الدكتور البدوي الذي يطالب بتحرير أسعار البنزين والجازولين تدريجياً لوقف التضخم الموروث من النظام البائد.

الخرطوم (كوش نيوز)

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