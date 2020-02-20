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رياضية

أهلي الخرطوم يستعيد نغمة الانتصارات في الممتاز

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أوقف نادي الأهلي الخرطوم مسلسل النتائج المتراجعة في الدوري الممتاز بعدما حقق فوزًا غاليًا خارج ملعبه أمام حي الوادي نيالا. بحسب الموقع الالكترونى لصحيفة السودانى

وأحرز هدف اللقاء الوحيد اللاعب دومنيك ليمنح فريقه النقطة الـ”22″.
وفي المقابل، توقف رصيد حي الوادي نيالا في نقاطه الـ”32″.

وبكوستي، تغلّب الرابطة على ضيفه هلال كادوقلي بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جرت عصر أمس”الأربعاء” في الجولة الـ”20″ من بطولة الممتاز.

وأحرز أهداف ممثل كوستي كلٍ من ياسر أسيان، وكنتاك.
ورفع الفريق الشهير بـ”أصحاب السعادة” رصيده إلى”19″ نقطة، فيما بقي هلال الجبال في نقاطه الـ”14″.

الخرطوم ( كوش نيوز)

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