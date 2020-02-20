صورة للصحفي عثمان ميرغني تشعل فيسبوك ولعنات المواطنين تطارد تجمع المهنيين ولجان المقاومة

حققت صورة للإعلامي السوداني الشهير عثمان ميرغني رئيس تحرير صحيفة التيار السودانية لحظة وصوله مطار الخرطوم ضجة واسعة على السوشال ميديا وتعود قصة الصورة لتزامن تظاهرات الخميس التي قامت به لجان المقاومة وسط الخرطوم احتجاجا على عزل ضباط من الجيش السوداني مع موعد لسفر الأستاذ عثمان ميرغني.

وكتب ميرغني الخميس على حسابه تعليقاً على الصورة المرفقة بحسب ما نقل عنه محرر النيلين (الحمد لله وصلت المطار ، الشنطة جاية وراي شايله واحد راكب عجلة).

وتسببت التظاهرات في إغلاق شوارع رئيسة في وسط الخرطوم وإزدحام مروري عاق حركة المواطنين الطبيعية وتضرر منه المرضى والمسافرين.

وبحسب رصد لأراء الشارع وصفحات التواصل حول تظاهرات تجمع المهنيين ولجان المقاومة فقد عبر الكثير عن سخطهم من هذا السلوك وصبوا جام غضبهم ولعنوا تجمع المهنيين ولجان مقاومته بسبب قفل الطرق وحرق الإطارات ووضع المتاريس وتعريض حياة المواطنين للخطر.

الخرطوم/معتصم السر/النيلين

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