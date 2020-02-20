مليونية رد الجميل تشل الحركة في الخرطوم

استمرت اعمال الكر و الفر بين قوات الشرطة والمتظاهرين بالعاصمة القومية الخرطوم حتى ساعات متاخر من مساء الخميس مما ادى الي تعطل وشلل كبير في وسائل النقل العامة وحركة المواصلات وذلك بسبب المظاهرات التي دعا اليها تجمع المهنيين السودانيين وعدد من لجان المقاومة في العاصمة تحت شعار رد الجميل علي خلفية فصل عدد من منسوبي القوات النظامية الذين شاركوا في الثورة .

وقال بيان من لجنة الاطباء المركزية بان هناك تسعة عشر متظاهر اصيبوا خلال تصدي الشرطة لهم احدهم مصاب بطلق ناري كما ان هناك عدد من اصيب لكن بطلقات مطاطية بجانب عدد من الاصابات ناتجة لاستعمال الهروات والغاز المسيل للدموع، فيما نشرت وسائل التواصل الاجتماعي صوراً لعدد من رجال الشرطة والمصابين بحجارة حصبها بهم المتظاهرين.

وقد نشر تجمع المهنيين السودانيين بياناً شديد اللهجة ادان فيه استخدامة الشرطة للعنف المفرط الذي استخدم ضد المتظاهرين، وطالب بمحاسبة المسئولين عن ذلك بمن فيهم وزير الداخلية ومدير عام الشرطة.

كما اكد البيان ان حق التظاهر مكفول للمواطين بموجب الوثيق الدستورية والقوانين السارية . فيما اتهم بعض نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي انصار النظام السابق بتعمد استفزاز الشرطة وحصبها بالحجرة بغرض جرها للدخول في صدام مع المتظاهرين ومن ثم الاساءة لسلمية المظاهرات.

الخرطوم 20-02-2020م (سونا)

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