مقاومة بحري: استخدام العنف ضدنا علامة فارقة في تاريخ الثورة

استنكرت لجان مقاومة بحري قمع القوات النظامية للموكب السلمي المطالب بتعديل الخرق الذي تم على الوثيقة الدستورية وإصلاح المؤسسة العسكرية.

ووصفت مقاومة بحري في بيان لها بحسب موقع صحيفة الجريدة، تصرفات العساكر بغير المسؤولة لأن ذلك كلف الشعب دماء أبنائه وأردفت مقاومة بحري: (لم تصدر من المسؤولين سوى تبريرات ساذجة ومستفزة)، واعتبرت ان ما حدث أمس علامة فارقة في تاريخ الثورة، وحملت المجلس السيادى بشقيه المدني والعسكري مسؤولية قمع التظاهرات السلمية.

وأعلنت المقاومة رفضها للإعتداء الذي تم على المواطنين السلميين، وجددت تمسكها باستمرار الحراك الثوري ورهنت توقفه بتحقيق مطالب الثوار والتي أضيف إليها مطالب إقالة وزير الداخلية ومدير عام الشرطة ومدير شرطة ولاية الخرطوم وهيكلة المؤسسة الشرطية.

الخرطوم (كوش نيوز)

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