الطيران المدني : طلب عبور الطيران الإسرائيلي لاجوائنا “شهادة كفاءة”

أكدت سلطة الطيران المدني ان طلب عبور الطيران المدني الإسرائيلي الاجواء السودانية، شهادة منهم بكفاءة المجال الجوي السوداني.

و نبه الناطق الرسمي للطيران المدني عبد الحافظ عبد الرحيم ل(الانتباهة) امس ،إلى أن عبور الطيران الإسرائيلي بالسودان يقلل المسافة و يقصر الممر الي أمريكا اللاتينية مما يقلل من زمن الرحلات و الانبعاثات الكربونية.

و كشف عبد الحافظ عن مغادرة وفد من دائرة الملاحة الجوية في غضون الايام المقبلة إلى دولة جنوب السودان لإجراء تقييم تشغيلي هندسي شامل لوضع الأجهزة و معدات الملاحة الجوية التي تم تركيبها في مطار جوبا كمساعدات ملاحة أرضية

السوداني

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