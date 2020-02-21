(لجنة التفكيك ) : وجدنا وزيراً يمتلك (400) عقار

قال عضو مجلس السيادة “محمد الفكي سليمان”، إن السلطات الانتقالية في بلاده، شكّلت (48) لجنة لاجتثاث نظام الإنقاذ، كاشفاً عن مصادرة (28) قطعة أرض بحي كافوري ببحري وجدت مسجلة باسم والد الرئيس السابق “عمر البشير”.

وقال “محمد الفكي” في حوار مع “الشرق الأوسط”، إن (13) لجنة من اللجان التي تم تكوينها تعمل في إطار “تفكيك النظام السابق”، واستعادة الأموال والعقارات المنهوبة، و(35) أخرى تتبع للنائب العام تعمل في القضايا الكبرى، مثل بيع مؤسسات القطاع العام، من بينها الخطوط الجوية السودانية (سودانير) والخطوط البحرية، وميدان جامعة الخرطوم، وعقارات مطلة على النيل.

وقال إن لجنته استردّت بعض العقارات في أحياء الخرطوم، ومعظم مقرات حزب المؤتمر الوطني المنحل. وأضاف: “وجدنا وزيراً يمتلك (400) عقار، ومسؤولاً آخر يمتلك (300) قطعة سكنية، وثالثاً لديه (100). وتابع: “الأسبوع الماضي استرددنا (28) قطعة أرض وعقارات بحي كافوري الراقي بالخرطوم بحري، مسجلة باسم والد الرئيس المعزول”.

وحول الأموال المنهوبة في الخارج، قال عضو السيادة السوداني: “هناك لجان تعمل على استرداد الأموال من الخارج”، وكشف عن وجود أرصدة مالية ضخمة، مشيراً في الوقت ذاته إلى صعوبة تعقبها، لأنها تُحوّل من مكان لآخر، ومن بلد إلى آخر، كلما اقتربنا من كشفها.

وقال “سليمان” إن فساد نظام الإنقاذ فاق التوقعات، وشمل معظم مسؤوليه، الذين تورطوا في قضايا فساد مالي، وإداري، أو في انتهاكات أمنية وحقوقية، أو على الأقل منح التسهيلات لكوادر الحزب، أو لأقاربهم، لتمكينهم داخل مؤسسات الدولة وهيئاتها. وقال إن نظام الإسلاميين في السودان خطّط لابتلاع الدولة، حتى قبل وصولهم للسلطة عام 1989م.

المجهر

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