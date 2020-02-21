هجو: الولاة العسكريون هُم الأجدر بإدارة الولايات

رَهنَ القيادي بالجبهة الثورية التوم هجو، تعيين الولاة المدنيين وتكوين المجلس التشريعي بإكمال عملية السلام.

وقال هجو لـ(الصيحة)، إنّ الولاة العسكريين هم الأجدر بإدارة الولايات في هذه المرحلة، وإنّ جماهير الولايات تُريد ولاة عسكريين، وَرَفَضَ اقتراح ترتيبات قِوى الحُرية والتّغيير بتعيين ولاة مُؤقّتين لحين اكتمال عملية السلام.

الصيحة

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