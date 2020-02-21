النيابة: مامون حِمّيدة يُواجه دعاوى جنائية يجرى التحقيق فيها

كشفت النيابة العامة، أنّ المُتّهم مامون حِمّيدة وزير الصحة السابق بولاية الخرطوم، يُواجه عدة اتّهامات في دعاوى جنائية بالنيابات المُختلفة، وتجرى إجراءات تحقيق معه فيها وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية.

وأوضحت النيابة في تَصريحاتٍ أمسٍ، أنّ إطلاق سراح حِمّيدة تم وفقاً لما هو منصوصٌ عليه قانوناً بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة كَافّة، مُمثلة في حظره من السفر وحجز جميع مُمتلكاته، بجانب كفالة ضامن كفؤ ومُقيم داخل دائرة الاختصاص، وذكرت أنّ الإفراج بالضمان لا يعني شطب أيٍّ من البلاغات المُقيّدة في مُواجهته، وأوضحت النيابة أنّها ستستدعي المُتّهم في أيّة مرحلة متى ما اقتضت إجراءات التحقيقات ذلك، أو تَمّ تقييد دعوى جديدة في مُواجهته.

وأعتقلت السُّلطات حِمّيدة، عقب الإطاحة بنظام المخلوع عمر البشير ضمن آخرين من القيادات وتمّ إيداعهم سجن كوبر على خلفية بلاغات تَتَعَلّق بالفساد المالي والثراء الحرام والمال المشبوه وخيانة الأمانة.

الصيحة

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