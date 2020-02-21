فيديو: اساءات عنصرية تطارد الناشط شو تايم بعد فضحه عناصر من تجمع المهنيين تتكسب باسمه في مكتب حمدوك

كشف الناشط الاعلامي في مواقع التواصل الاجتماعي الثائر ابراهيم شو تايم ان مجموعة من قيادات تجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير قدموا كشفا باسماء اعلاميين ناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي لمكتب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لتكوين جسم اعلامي دون ان يتم اخطاره موضحا بان اسمه جاء ضمن المجموعة.واعلن شو تايم اعتراضه على هذا الاسلوب موضحا بانه اشبه باسلوب عناصر العهد البائد (الكيزان) متوعدا بكشفهم.

هذا وقد اسنكر ابراهيم شو تايم الاساءات العنصربة التي ظل يتقاها عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تصفه بالعبد وسواد اللون والاجنبي موضحا بان ذلك لن يثنيه عن دعم حكومة الثورة الانتقالية قائلا:(البسيئو لي بالعبد اي نعم أنا عبد لله ودا مقتنع بيه ومسألة اللون انا مقتنع بيه واللون الاسمر دا ما بتباع بقرش شفت السمرة دي ما بتلقاهو بقروش نهائي اي ممكن تلقى اللون اي لون تاني ممكن تشتريه بقروش لكن السمرة دي والله بقرش ما بتلقاهو) مؤكدا بان تجمع المهنيين يمثله من خلال الوثيقة الدستورية وليس الشخصيات.

الخرطوم (كوش نيوز)

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