البرهان خلال افتتاحه مسجد الزمالك الذي شيده حميدتي: لن نسمح لأحد المساس بالدين الإسلامي

قطع رئيس مجلس السيادة المشير عبد الفتاح البرهان بعدم التفريض في الدين ولا المساس وأكد أنهم لن يفرطوا في الدين الإسلامي ولن يسمحوا لاحد بالمساس بالدين وحث البرهان خلال افتتاحه مسجد حي الزمالك بجبرة الذي شيده النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي يوم الجمعة المصلين والدعاة الي اعمار بيوت الله لنشر الدعوة وتعاليم الدين الاسلامي الحنيف لكى تقوم بدورها المنشود ، وهداية الناس إلى الخير والفلاح والسعادة.

من جانبها قدمت لجنة المسجد الشكر للنائب الأول لرئيس مجلس السيادة قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي لتأسيس ذلك الصرح الإسلامي الشامخ ليكون منبر للعلم والعلماء ونشر قيم الدين الاسلامي وارساء التسامح بين المسلمين. وعبر مواطني حي الزمالك بجبرة عن سعادتهم وشكرهم لحميدتي لدعمه وجهوده المتواصلة في المبادرات الاجتماعية والإنسانية.

الخرطوم : النورس نيوز

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